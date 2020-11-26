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الأرجنتين

في سطور.. المشوار الكامل للأسطورة الكروية دييغو مارادونا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
غرافيتي لدييغو مارادونا
غرافيتي لدييغو مارادونا   -   حقوق النشر  أ ف ب
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في ما يلي نبذة عن الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي توفي الأربعاء عن 60 عاما نتيجة سكتة قلبية:

الاسم الكامل: دييغو أرماندو مارادونا - ولد في 30 تشرين الاول/اكتوبر 1960 في لانوس (الأرجنتين)

- الجنسية: أرجنتيني - توفي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في تيغري (الأرجنتين، مقاطعة في بوينوس أيرس)

- الوزن 70 كلغ والطول 1,65 م.

- الرياضة: كرة القدم - شغل مركز لاعب الوسط الهجومي عندما كان لاعباً.

  • دافع عن ألوان أرخنتينوس جونيورز (1976-1981/ 116 هدفاً في 167 مباراة)، بوكا جونيورز (1981-1982/ 28 هدفاً في 40 مباراة)، برشلونة الإسباني (1982-1984/ 38 هدفا في 58 مباراة)، نابولي الإيطالي (1984-1991/ 115 هدفاً في 259 مباراة)، إشبيلية الإسباني (1992-1993/ 8 أهداف في 29 مباراة)، نيولز أولد بويز (1993-1994/ 5 مباريات)، بوكا جونيورز (1995-1997/ 7 أهداف في 31 مباراة) - المجموع: 312 هدفاً في 589 مباراة.

مشواره الدولي:

  • بداية مشاركاته الدولية في 27 شباط/فبراير 1977

- خاض 91 مباراة دولية مع بلاده بين 1977 و1994 سجل فيها 34 هدفاً - ساهم بفوز منتخب بلاده بكأس العالم عام 1986 في المكسيك وقاده إلى المباراة النهائية عام 1990 في إيطاليا. بلغ الدور الثاني في 1982 وثمن نهائي 1994.

- شارك مرتين في كوبا أميركا عامي 1987 (رابعًا) و1989 (ثالثا) - فاز بكأس العالم للشباب عام 1979 - فاز بالكأس القارية (انتركونتينونتال) عام 1993.

مشواره مع الأندية:

بطل الأرجنتين عام 1981 مع بوكا جونيورز - بطل كأس إسبانيا 1983 مع برشلونة وكأس الرابطة والكأس السوبر.

  • قاد فريقه نابولي الإيطالي إلى الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1989 - قاد نابولي الإيطالي إلى الفوز ببطولة إيطاليا عامي 1987 و1990.

  • قاد نابولي الى الفوز بكأس إيطاليا عام 1987 والكأس السوبر الإيطالية 1990.

  • إنجازات فردية: أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 1985 مع نابولي (غيرين سبورتيفو).

  • فاز بلقب هداف الدوري الإيطالي عام 1988 عندما كان يدافع عن الوان نابولي (15 هدفاً).

  • أفضل لاعب وممرر في مونديال 1986. - أفضل لاعب في الأرجنتين (جمعية الصحافيين) في 1979، 1980، 1981 و1986.

  • أفضل لاعب أميركي جنوبي (إل موندو/فنزويلا و/أو ال بايس/الأوروغواي) أعوام 1979، 1980، 1986، 1989، 1990 و1992.

  • أفضل رياضي أرجنتيني (أولمبيا دي أورو) في 1979 و1986.

  • لاعب العام (مجلة وورلد سوكر) 1986.

  • لاعب العام (مجلة أونز مونديال) 1986 و1987.

  • رياضي العام 1986 (صحيفة ليكيب) - كرة ذهبية (فرانس فوتبول) 1995 لمجمل مسيرته.

  • لاعب القرن بتصويت دولي على الانترنت نظمه الاتحاد الدولي.

مسيرته التدريبية:

1994 ديبورتيفو مانديو: فوز واحد، 5 تعادلات، 6 خسارات.

1995 راسينغ كلوب: فوزان، 3 تعادلات، 6 خسارات.

2008-2010 منتخب الارجنتين: 18 فوزا، 6 خسارات.

2011-2012 الوصل الاماراتي: 19 فوزا، 6 تعادلات، 18 خسارة.

2017-2018 الفجيرة الاماراتي: 11 فوزا، 11 تعادلاً.

2018-2019 دورادوس دي سينالوا المكسيكي: 20 فوزاً، 10 تعادلات، 11 خسارة.

2019-2020 خيمناسيا إي إسغريما لا بلاتا: 7 انتصارات، 5 تعادلات، 8 خسارات المجموع: 78 فوزاً، 40 تعادلاً، 55 خسارة.

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