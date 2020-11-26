في سطور.. المشوار الكامل للأسطورة الكروية دييغو مارادونا

في ما يلي نبذة عن الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي توفي الأربعاء عن 60 عاما نتيجة سكتة قلبية:

الاسم الكامل: دييغو أرماندو مارادونا - ولد في 30 تشرين الاول/اكتوبر 1960 في لانوس (الأرجنتين)

- الجنسية: أرجنتيني - توفي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في تيغري (الأرجنتين، مقاطعة في بوينوس أيرس)

- الوزن 70 كلغ والطول 1,65 م.

- الرياضة: كرة القدم - شغل مركز لاعب الوسط الهجومي عندما كان لاعباً.

دافع عن ألوان أرخنتينوس جونيورز (1976-1981/ 116 هدفاً في 167 مباراة)، بوكا جونيورز (1981-1982/ 28 هدفاً في 40 مباراة)، برشلونة الإسباني (1982-1984/ 38 هدفا في 58 مباراة)، نابولي الإيطالي (1984-1991/ 115 هدفاً في 259 مباراة)، إشبيلية الإسباني (1992-1993/ 8 أهداف في 29 مباراة)، نيولز أولد بويز (1993-1994/ 5 مباريات)، بوكا جونيورز (1995-1997/ 7 أهداف في 31 مباراة) - المجموع: 312 هدفاً في 589 مباراة.

مشواره الدولي:

بداية مشاركاته الدولية في 27 شباط/فبراير 1977

- خاض 91 مباراة دولية مع بلاده بين 1977 و1994 سجل فيها 34 هدفاً - ساهم بفوز منتخب بلاده بكأس العالم عام 1986 في المكسيك وقاده إلى المباراة النهائية عام 1990 في إيطاليا. بلغ الدور الثاني في 1982 وثمن نهائي 1994.

- شارك مرتين في كوبا أميركا عامي 1987 (رابعًا) و1989 (ثالثا) - فاز بكأس العالم للشباب عام 1979 - فاز بالكأس القارية (انتركونتينونتال) عام 1993.

مشواره مع الأندية:

بطل الأرجنتين عام 1981 مع بوكا جونيورز - بطل كأس إسبانيا 1983 مع برشلونة وكأس الرابطة والكأس السوبر.

قاد فريقه نابولي الإيطالي إلى الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1989 - قاد نابولي الإيطالي إلى الفوز ببطولة إيطاليا عامي 1987 و1990.

قاد نابولي الى الفوز بكأس إيطاليا عام 1987 والكأس السوبر الإيطالية 1990.

إنجازات فردية: أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 1985 مع نابولي (غيرين سبورتيفو).

فاز بلقب هداف الدوري الإيطالي عام 1988 عندما كان يدافع عن الوان نابولي (15 هدفاً).

أفضل لاعب وممرر في مونديال 1986. - أفضل لاعب في الأرجنتين (جمعية الصحافيين) في 1979، 1980، 1981 و1986.

أفضل لاعب أميركي جنوبي (إل موندو/فنزويلا و/أو ال بايس/الأوروغواي) أعوام 1979، 1980، 1986، 1989، 1990 و1992.

أفضل رياضي أرجنتيني (أولمبيا دي أورو) في 1979 و1986.

لاعب العام (مجلة وورلد سوكر) 1986.

لاعب العام (مجلة أونز مونديال) 1986 و1987.

رياضي العام 1986 (صحيفة ليكيب) - كرة ذهبية (فرانس فوتبول) 1995 لمجمل مسيرته.

لاعب القرن بتصويت دولي على الانترنت نظمه الاتحاد الدولي.

مسيرته التدريبية:

1994 ديبورتيفو مانديو: فوز واحد، 5 تعادلات، 6 خسارات.

1995 راسينغ كلوب: فوزان، 3 تعادلات، 6 خسارات.

2008-2010 منتخب الارجنتين: 18 فوزا، 6 خسارات.

2011-2012 الوصل الاماراتي: 19 فوزا، 6 تعادلات، 18 خسارة.

2017-2018 الفجيرة الاماراتي: 11 فوزا، 11 تعادلاً.

2018-2019 دورادوس دي سينالوا المكسيكي: 20 فوزاً، 10 تعادلات، 11 خسارة.

2019-2020 خيمناسيا إي إسغريما لا بلاتا: 7 انتصارات، 5 تعادلات، 8 خسارات المجموع: 78 فوزاً، 40 تعادلاً، 55 خسارة.