فعالية اللقاح الروسي سبوتنيك V أكثر من 95%.. وشروط تخزينه ترشحه للمنافسة والسعر 20 دولارا

أعلنت هيئة علمية روسية، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" تزيد عن 95%، وأنه سيكون مجانيا لجميع الروس.

معهد "جماليا" للأبحاث، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الصحة الروسية، ومقره موسكو، أكد أن اللقاح سيتوفر في الأسواق الدولية، بسعر 10 دولارات للجرعة الواحدة، مع العلم أن المصابين بحاجة إلى جرعتين.

هذا الإعلان، يؤكد أن اللقاح الروسي سيكون أرخص من لقاحات أخرى لها نفس الفاعلية، كاللقاح الذي ابتكرته شركتا "فايزر وبيونتيك" أو حتى شركة "موديرنا"، بحسب ما ذكره المركز.

وفي حال صحت هذه التصريحات، فإن اللقاح سكون منافسا قويا لبقية اللقاحات، خاصة وأنها تقريبا بنفس الفاعلية، حيث تتجاوز فاعلية اللقاحات الثلاثة "الروسي وموديرنا وفايزر" نسة التسعين بالمئة، وهنا فإن اللقاحين الآخرين يحملان العلامة mRNA وهذا يعني أنه يجب أن يحفظا في درجة حرارة أقل من الصفر.

أما لقاح أسترازينيكا الذي تطوره جامعة أوسكفورد، ولديه نفس مستوى الفاعلية، لكن ما يميزه هو أن تخزينه ممكن ضمن برادات عادية، وهو ما يقلل من كلفته، وهذه هي أيضا ميزة لقاح "سبوتنيك V".

وكان إعلان روسيا في أغسطس الماضي، عن التوصل إلى لقاح قد شكل صدمة للعالم، رغم الحاجة لعلاج يوقف تفشي فيروس كورونا، وقد قوبل الإعلان آنذاك بانتقادات ومخاوف من مدى الشفافية التي تحيط بعملية صنعه.

إيان جونز من جامعة ريدينغ قال إن جرعة سبوتنيك ضعف كمية جرعة أوكسفورد، وهنا تساءل عن الجرعة المثالية لهذه اللقاحات.