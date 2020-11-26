تدفق المئات من الأشخاص لوضع الورود وإيقاد الشموع تكريماً لاسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الذي فارق الحياة الأربعاء عن 60 عاماً، جراء سكتة قلبية في ضواحي العاصمة بوينس إيريس.

وكان مارادونا المتوج بلقب كأس العالم عام 1986 والذي يُعدّ أحد أكبر لاعبي كرة القدم في التاريخ، قد خضع لجراحة في الدماغ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس فورًا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.