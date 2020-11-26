القضاء التركي يقرر.. المؤبد بحق337 شخصا في قضية الانقلاب على نظام الرئيس أردوغان

قضت محكمة في أنقرة الخميس بالسجن مدى الحياة على 337 شخصا من بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب إردوغان العام 2016.

ودِين هؤلاء الأشخاص بتهمة "محاولة الانقلاب على النظام الدستوري" و"محاولة اغتيال الرئيس" و"جرائم قتل متعمدة" على ما جاء في ملخص للحكم حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

من جهة أخرى، حُكم على 60 شخصا بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة فيما برئ 75 في ختام هذه المحاكمة التي شملت نحو 500 متهم.

ومن الأشخاص المحكوم عليهم طيارون قصفوا مواقع عدة لها رمزية في العاصمة أنقرة مثل البرلمان، وضباط ومدنيون قادوا محاولة الانقلاب من قاعدة اكنجي ليل 15-16 تموز/يوليو 2016.

وحُكم على غالبية هؤلاء المتهمين بالسجن مدى الحياة مع "ظروف مشددة" للعقوبة. ويشمل ذلك ظروف سجن أكثر صرامة وهي عقوبة حلت في الترسانة القانونية التركية مكان عقوبة الإعدام التي ألغيت العام 2004.

ويتهم إردوغان الداعية فتح الله غولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب هذه. ويقيم غولن الحليف السابق للرئيس التركي في الولايات المتحدة وهو ينفي هذه الاتهامات.

ومنذ المحاولة الفاشلة للإطاحة بنظام الحكم في أنقرة، تلاحق السلطات أنصار غولن دون هوادة وقد قامت بعمليات توقيف لا سابق لها في تاريخ تركيا الحديث.

وأوقف عشرات آلاف الأشخاص وأقيل اكثر من 140 ألف شخص من مناصبهم.

وتتواصل التوقيفات حتى اليوم مع أن وتيرتها تراجعت بعد خمس سنوات على محاولة الانقلاب.

وتجرى محاكمات أخرى مع عدد أكبر من المتهمين. فيُحاكم 520 شخصا في إطار قضية على ارتباط مع نشاطات الحرس الجمهوري خلال ليلة الانقلاب الفاشل.

وأنجز حتى الآن ما لا يقل عن 289 محاكمة مرتبطة بهذه المحاولة فيما تتواصل عشر محاكمات.

ودانت المحاكم حتى الآن نحو 4500 شخص الحكم على ثلاثة آلاف منهم تقريبا بالسجن مدى الحياة على ما تظهر الأرقام الرسمية.