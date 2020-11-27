قرية نمساوية تغير اسمها بسبب مدلوله الفاضح

قرر سكان منطقة نمساوية تغيير اسم قريتهم بسبب المدلول الفاضح للفظه الإنكليزي، أملا في لجم الاهتمام المفرط بها من جانب مستخدمي الإنترنت، بحسب مذكرة صادرة عن المجلس البلدي نشرت الخميس.

فقد قرر المجلس البلدي تغيير اسم القرية من "فاكينغ" إلى "فاغينغ" اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2021، على ما ورد في الوثيقة المؤرخة الاثنين والموقعة من أندريا هولزنر الرئيسة المحافظة لبلدية تارسدورف التي تتبع لها القرية الصغيرة الواقعة في النمسا العليا على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق من فيينا وحيث يعيش حوالى مئة شخص.

ودأب كثر في السنوات الأخيرة على زيارة القرية لالتقاط صور لهم بجانب اللوحات المرورية التي تحمل اسم القرية الذي يحمل معنى جنسيا فاضحا بالإنكليزية، مع اعتماد البعض أسلوبا ينطوي على ابتذال بهدف تحقيق رواج على منصات الإنترنت.

وفي السابق، لم يحظ مشروع تغيير اسم القرية على غالبية واضحة في ظل انقسام بين مؤيدي ذلك خصوصا من السكان المقيمين بجانب اللوحات المرورية، وغيرهم من معارضي مثل هذه الخطوة.