المغنية الأمريكية شير في باكستان للاحتفال بحصول الفيل كافان على موطن جديد

احتفلت المغنية الأمريكية شير، في باكستان بالفيل كافان، الذي يوصف بأنه "الفيل الأكثر وحدة في العالم".

ومن المفترض أن يغادر الفيل حديقة حيوان باكستانية، إلى مكان آخر تتوفر فيه ظروف معيشية أفضل، بعد ضغوط مارسها نشطاء وجماعات حقوق الحيوان.

ولم يعلن بعد الجدول الزمني أو المخطط لرحلة شير، لدواع أمنية، وبحسب معلومات مصدرها مكتب رئاسة الوزراء، فقد التقت المغنية برئيس الوزراء عمران خان، ومن المتوقع أن تجري زيارة للفيل في وقت لاحق.

ونشر مكتب رئيس الوزراء مقطع فيديو لشير وهي تجلس مع عمران خان في الحديقة التابعة لمقر إقامته.

ويقيم الفيل كافان في حديقة الحيوان منذ 35 عاما، وكان قد خسر شريكته عام 2012.

ويعاني هذا الفيل بحسب تشخيص أطباء بيطريين من زيادة الوزن، وسوء التغذية، كما يعاني من مشاكل سلوكية بسبب العزلة التي عاشها لسنوات.

ومن المقرر أن ينقل الفيل إلى كمبوديا، بحسب مارتن باور، الناشط في منظمة "فور باوز" الدولية، وهي مجموعة عالمية تعنى بالحيوانات، وقادت الحراك لحماية هذا الفيل منذ العام 2016.

وكانت شير قد تبنت قضية الفيل كافان، ودعت مرارا لإعادة توطينه.

وتكفلت منظمة "فور باوز" بعلاج الفيل قبل نقله إلى مقر إقامته الجديد.