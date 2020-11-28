السجن سنة لخيّال إيرلندي في فرنسا تسبب بنفوق جواده بسبب الإنهاك

حُكم على خيّال إيرلندي بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ ومُنع من مزاولة الهواية مدة خمس سنوات إثر نفوق جواده جراء الإنهاك الزائد والجلد في منطقة كاني-سور-مير في جنوب فرنسا سنة 2016، على ما أفادت مصادر قضائية الجمعة.

وذكّرت كاتيا فيشر ممثلة الرابطة الفرنسية لحماية الخيول، إحدى الهيئات الخمس التي تقدمت بدعوى مدينة في المحاكمة، بأن الخيّال كان ملاحقا بتهمة "إلحاق أذى جسيم وممارسة أفعال وحشية في حق حيوان منزلي". وقد حكمت المحكمة بنيل كل من الهيئات الخمس تعويضات بقيمة 1500 يورو إضافة إلى ألف يورو مقابل التكاليف القضائية.

وبموجب الحكم الصادر عن محكمة غراس والقابل للاستئناف، حُكم على الخيّال الإيرلندي بمنعه نهائيا من حيازة حيوان منزلي، وفق قلم المحكمة.

وكان الجواد الرمادي "فلوغاس صن ست كروز" البالغ عشر سنوات يشارك سنة 2016 في سباق حواجز في مضمار كاني-سور-مير للخيل في منطقة كوت دازور الساحلية (الريفييرا الفرنسية).

وقد نفق الحيوان في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2016 إثر انهياره من التعب جراء إجباره على العدو لجولتين متتاليتين في المضمار وجلده بصورة زائدة من جانب خيّاله، وفق شهادات متطابقة.