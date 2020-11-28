عملاق صناعة اللقاحات في الهند يعتزم البدء بانتاج لقاح لفيروس كورونا في غضون "أسبوعين"

أعلنت شركة هندية عملاقة السبت أنها ستتقدم بطلب في غضون أسبوعين للحصول على ترخيص طارىء لانتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالة الإرباك التي تحيط بمدى فعاليته لن تتسبب بتأخير توزيعه.

وقال أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي ل"معهد أمصال الهند" (سيروم انستتيوت أوف إنديا) الأكبر في انتاج اللقاحات في العالم والذي يتخذ مدينة بيون الهندية مقرا له، إن المعهد سيكون قادرا اعتبارا من بداية عام 2021 على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهريا من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وجاء تصريح بوناوالا بعد زيارة للمعهد قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تريد حكومته من 300 الى 400 مليون جرعة بحلول تموز/يوليو من العام المقبل.

والهند هي البلد الثاني الأكثر تضررا من الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تتجاوز إصاباتها 10 ملايين في بداية كانون الأول/ديسمبر.

وقالت استرازينيكا إن هناك حاجة لاجراء مزيد من الأبحاث على لقاح "كوفيشيلد" بعد حالة الإرباك التي أثارها العلماء حول مدى فاعليته. و

كانت شركة الأدوية قد كشفت في البداية أن تجاربها أشارت إلى معدل نجاح للقاح بنسبة 70 بالمئة، ثم قالت إن النسبة قفزت الى 90 بالمئة عند إعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.

ولم تذكر "استرازينيكا" على الفور أن معدل الفعالية الأعلى انطبق فقط على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أقل، إلا أنها أصرت على أن هذه النتائج لن تؤثر على الموافقة التنظيمية.

وقال بوناوالا "هناك بعض الارباك في التواصل سوف يتم ايضاحه في الأيام المقبلة"، موضحا أن ذلك "لن يؤثر على الترخيص للاستخدام الطارىء في المملكة المتحدة، ولا يجب على الاطلاق أن يكون له تأثير ايضا في الهند".

وأكد "نحن بصدد التقدم بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام الطارىء في الأسبوعين المقبلين". ولفت إلى أنه "حتى لو جاءت الموافقة بعد أسبوعين أو شيء من هذا القبيل، فلن تحدث فرقا كبيرا في التسليم وكمية الجرعات التي سنتمكن من توزيعها".

وأشار بوناوالا إلى أن المعهد ينتج حاليا ما بين 50 و60 مليون جرعة شهريا، وبعد كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير سيتم رفع وتيرة الإنتاج إلى 100 مليون جرعة شهريا. وسيركز المعهد أولا على الانتاج المخصص للهند ثم على تحالف "كوفاكس" الذي يضم اكثر من 150 دولة توافقت على العمل معا لتوزيع اللقاح.

وأشادت "استرازينيكا" وجامعة أكسفورد بلقاحهما لكونه سيكون الأرخص بين اللقاحات الأخرى المنافسة وتخزينه أسهل من أجل التوزيع لسهولة التعامل معه في درجات حرارة أعلى.

وحض بوناوالا على توخي الحذر عندما يتم تناول اللقاحات في الإعلام حتى لا يحجم الناس عن استخدامها.

وقال "في عالم يتساءل فيه الجميع عن اللقاحات، يجب أن نتعاون معا، كمصنعين ووسائل إعلام وحكومة والجميع لإعطاء الرسائل الصحيحة"، محذرا من نشر الذعر والأخبار السلبية عن اللقاخات دون تحري الحقائق.

وأضاف "لا نريد زرع الشكوك في أذهان الناس اليوم خاصة في زمن انتشار الوباء، ولدينا حالات تتوفر فيها اللقاحات ولكن بعض الناس يترددون في أخذها لأنهم غير مطمئنين أو مشككين في سلامتها".