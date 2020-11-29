مثول 4 عناصر شرطة فرنسيين أمام قاض بتهمة ضرب رجل أسود

مثل أربعة عناصر شرطة اعتُقلوا بعدما ظهروا في تسجيل مصوّر وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود البشرة في باريس أمام قاض الأحد، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق.

ويجري تحقيق بشأن العناصر الذين تم فصلهم من الخدمة وتوقيفهم لدى المفتشية العامة للشرطة بتهم ارتكاب أعمال "عنف بدافع عنصري" والإدلاء بشهادات كاذبة.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بـ "الاعتداء غير المقبول" على رجل اسود على يد عناصر شرطة وب"صور مخزية"، داعياً الحكومة إلى "أن تقدّم له سريعاً مقترحات" من أجل "مكافحة جميع اشكال التمييز بفعالية أكبر".

وقال في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "لا ينبغي على فرنسا السماح بإذكاء الكراهية أو العنصرية"، مطالباً ب"شرطة نموذجية مع الفرنسيين" ولكن ايضاً ب"فرنسيين نموذجيين مع قوات حفظ النظام".

وأجرى ماكرون الخميس محادثات مع وزير الداخلية جيرال دارمانان للدعوة لمعاقبة عناصر الشرطة الذين تورطوا في ضرب ميشال زيلكر نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر في الحكومة الفرنسية.

وظهر ميشال زيلكر في اللقطات التي نشرها موقع "لوبسايدر" وهو يتعرض للضرب على يد الشرطة عند مدخل استوديو للموسيقى في باريس.

وقال ميشال عندما حضر لتقديم شكوى مع محاميته في مقر شرطة التحريات الوطنية في باريس "نعتوني مراراً بالزنجي القذر وأوسعوني ضرباً". وتابع أمام الصحافة: "الأشخاص الذين يتعين عليهم حمايتي هاجموني .. لم أفعل شيئًا لأستحق هذا.

أريد فقط أن يعاقب القانون هؤلاء الأشخاص الثلاثة". بمجرد بث الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان من مدير شرطة باريس ديدييه لالمان إيقاف الشرطيين.