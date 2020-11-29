الأمن المصري يوقف 3 أشخاص بتهمة التنمر على لاعب الزمالك شيكابالا

أحالت السلطات المصرية الأحد ثلاثة أشخاص إلى النياية العامة بعد توقيفهم في محافظة الأقصر بجنوب البلاد بتهمة التنمر، عقب توجيه إهانات إلى قائد فريق الزمالك بكرة القدم، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "أوقفت السلطات الأمنية في الأقصر ثلاثة أشخاص وأحالتهم للنيابة بسبب تنمرهم ضد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق الملقب بـشيكابالا وجاري التحقيق معهم"، مشيراً إلى "ملاحقة ثلاثة آخرين".

وبعيد تحقيق النادي الأهلي لقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا بفوزه الجمعة على غريمه التقليدي الزمالك والأهلي 2-1، خرج المشجعون للاحتفال بقمصان وأعلام ناديهم الحمراء في مختلف محافظات مصر.

لكن مقطع فيديو من الأقصر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة تحمل كلباً أسود وتهتف له باسم شيكابالا (34 عاماً)، أثار غضب كثيرين نددوا بالعنصرية، خصوصاً وأن هذا النهائي التاريخي أقيم من دون جمهور جراء فيروس كورونا المستجد، وتحت شعار "لا للتعصب" احترازاً لأية مواجهات قد تحصل بين الجماهير خارج الملعب.

ولطالما شهدت مباريات الأهلي والزمالك حساسية مفرطة داخل الملعب وخارجه، نظراً للمبارزة التاريخية بينهما.

وكتب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعوماً بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخير".

وأضاف أن هذه الوقائع "قامت بالتقليل من شيكابالا في تصرفات مشينة يرفضها المجتمع والأديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير مقبول".