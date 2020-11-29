شاهد.. عاملون في متاجر بباريس يصفقون في استقبال زبائنهم بعد طول إغلاق

العاملون في أحد متاجر العاصمة الفرنسية باريس، صفقوا للزبائن خلال استقبالهم بعد طول فراق، نتيجة قيود الحجر التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشملت هذه المرحلة من تخفيف القيود المتاجر الشهيرة الكبرى، وفترة الإغلاق هذه هي ثاني فترة مشددة تفرضها الحكومة، منذ مارس الماضي، بعد أن ضربت موجة ثانية لفيروس كورونا، وارتفعت أعداد المصابين.