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الولايات المتحدة الأمريكية

إصابة بايدن بكسر في قدمه أثناء اللعب مع كلبه

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بقلم:  يورونيوز
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موكب الرئيس المنتخب جو بايدن في طريقه إلى مستشفى جراحة العظام في ديلاوير.
موكب الرئيس المنتخب جو بايدن في طريقه إلى مستشفى جراحة العظام في ديلاوير.   -   حقوق النشر  أ ب
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أُصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بكسر في قدمه اليمنى وسيتوجّب عليه أن ينتعل حذاءً طبّيًا، بحسب ما أعلن فريقه الأحد، بعد أن نُقل الرجل البالغ من العمر 78 عامًا إلى الطبيب إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه.

ومن المقرّر أن يؤدّي بايدن اليمين الدستوريّة في 20 كانون الثاني/يناير، ليُصبح بذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة. وأصيب بايدن يوم السبت أثناء اللعب مع "ميجور"، أحد كلبيه، وهما من فصيلة الراعي الألماني (جيرمن شيبرد).

في بادئ الأمر، تحدّث كيفن أوكونور، الطبيب الشخصيّ للرئيس المنتخب، عن "إلتواء في القدم اليمنى"، قائلاً إنّ صور الأشعّة السينيّة لم تكشف عن وجود أيّ "كسرٍ واضح"، لكنّه أضاف أنّه لا يزال يتعيّن إجراء فحص إضافي بالأشعّة المقطعيّة.

وهذا الفحص الإضافي "أكّد وجود" كسر صغير للغاية في منتصف قدم بايدن، بحسب ما قال أوكونور في بيان لاحق أصدره مكتب الرئيس المنتخب. وأضاف أنّ بايدن بحاجة على الأرجح إلى انتعال حذاء طبّي على مدى أسابيع عدّة.

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