المورد الفرنسي الوحيد للمجمدات الطبية يواجه تحدي تخزين لقاح كورونا

في الأيام القليلة الماضية، بدأت الطلبات تتهافت على شركة "فراولابو"، المورد الفرنسي الوحيد للمجمدات القادرة على تأمين تخزين آمن للقاحات كوفيد-19 الجديدة عند درجة تصل إلى -86 درجة مئوية، مما يجبر الشركة والمعنيين على زيادة الإنتاجية لتلبية الزيادة في الطلب.

يقول المدير المالي لشركة "فروالابو" طوني غراندمينيل: "سنقوم بتصدير البضائع إلى جميع أنحاء العالم. جزء كبير منها سيتم توزيعه في فرنسا، حوالي 40-50٪ من حجم مبيعاتنا يذهب للداخل الفرنسي وما يتبقى يتم تصديره للخارج، يمكننا الذهاب إلى الأسواق الآسيوية، إلى أمريكا والكثير من البلدان الأوروبية أيضا".

في سياق متصل، أكد كريستوف رو، المدير الإداري للشركة التي تقع في مدينة ميزيو القريبة من ليون، أنه "في فترة ما قبل اللقاح، كان الطلب أيضا متزايد على تخزين العينات البيولوجية خاصة تلك المتعلقة بـ كوفيد-19". وأضاف "لقد تمكنا من إعداد برنامج لزيادة طاقتنا الإنتاجية لعدة أشهر وسيتم تكثيف هذا الأمر في الأشهر المقبلة".

وتابع رو أن الشركة ستقوم بزيادة طاقتها الإنتاجية ثلاثة أضعاف خلال عام 2021 لتلبية الطلب المتزايد. قائلا "لقد بدأنا بالفعل في زيادة طاقتنا في الأسابيع الماضية."

وأشار إلى أنه تم التواصل معهم (الشركة) من قبل العديد من المنظمات الخارجية، وأنهم تلقوا أيضاً اتصالات عدة من السلطات الصحية الفرنسية.

وبحسب رو، كانت الاتصالات مع السلطات تهدف بشكل اساسي إلى معرفة قدرة الشركة الإنتاجية وآلياتها الخاصة التي يمكن أن تساعد في إدارة هذه الأزمة.