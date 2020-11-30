الصليب الأحمر: لقاحات كوفيد-19 ستكون ناجحة إذا حورب التضليل الإعلامي

اعلن رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الإثنين أن القلاحات ضد كوفيد-19 ستكون ناجحة في حال تم التصدي للمعلومات المضللة والشكوك في آن واحد.

وقال فرانشيسكو روكا خلال مؤتمر صحافي افتراضي "نحذر من اي اقتراح يفيد بأن اللقاح كاف وحده لإنهاء تفشي الوباء. وللقضاء عليه علينا التغلب على وباء الشكوك أيضا".

وفي كلمة تسبق قمة عالمية تنظمها الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس والجمعة أعرب روكا عن القلق من الشكوك المتزايدة في العالم بشأن اللقاحات المقبلة.

وقال "وفقا لدراسة جديدة لجامعة جونز هوبكنز في 67 بلدا تراجع قبول اللقاح بشكل كبير في معظم الدول بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر". وأضاف "نسبة القبول في اليابان تراجعت من 70 الى 50% وفرنسا من 51 إلى 38%".

وأوضح أن الريبة لا تقتصر على الغربيين مشيرا إلى ثماني دول إفريقية (جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون والغابون وزيمبابوي وسيراليون ورواندا وليسوتو وكينيا).

وقال "في هذه الدول لاحظنا مؤخرا تراجعا مستمرا في فهم الأفراد لخطر الإصابة والوباء". ويرى عدد أكبر من الأشخاص أن الفيروس لا يمكن أن يصيب الشباب أو الأفارقة وأن الوباء غير موجود او اختفى.

وقال "المسألة ليست فقط مسألة ريبة بل توعية".

وأضاف "هناك دائما مجتمعات في العالم ليست على علم بوجود الوباء".

وتابع "مثلا 10% من الأجوبة في باكستان على دراسة للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر كشفت أن اشخاصا ليسوا على علم بوجود فيروس كورونا" بدون تحديد عدد المستجوبين.