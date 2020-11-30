الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء الإثيوبي الى "وقف تام للمعارك"

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إلى "وقف تام للمعارك" والسماح "للطواقم الانسانية بدخول" إقليم تيغراي "من دون معوقات".

وكتب بومبيو على تويتر بعد مشاورات هاتفية مع أبيي الذي أعلن السبت انتصاره العسكري على الإقليم الانفصالي، "من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية".

I spoke with Ethiopian Prime Minister @AbiyAhmedAli today and urged a complete end to the fighting in Tigray, a start to dialogue, and free, safe, unhindered humanitarian access. It is essential to resolve the ongoing conflict and keep Ethiopia on the path to democracy. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 30, 2020

وأورد بيان للخارجية الأميركية أن بومبيو "أخذ علما بإعلان انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة التي قامت بها الحكومة الإثيوبية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه كرر الإعراب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال العمليات القتالية المستمرة والأخطار التي ينطوي عليها النزاع".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية دعا إلى وقف تام للمعارك وإلى حوار بناء لحل الأزمة"، داعيا أيضا إلى "حماية المدنيين، وخصوصا اللاجئين" و"ضمان احترام الحقوق الإنسانية لسكان تيغراي وكل المجموعات الإتنية".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي الإثنين أنه يتمّ تعقّب قادة إقليم تيغراي المتمردين الفارين وأنهم في مرمى نيران الجيش الفدرالي الإثيوبي، وذلك بعد أقلّ من 48 ساعة على نصر عسكري أعلنته حكومته في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد.