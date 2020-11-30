منظمة الصحة العالمية "ستبذل كل ما هو ممكن" لكشف مصدر فيروس كورونا المستجد

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية الإثنين القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19، رافضا اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس "نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته"، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا الى الصين حيث ظهر الفيروس.

وأكد أن "ليس هناك ما نخفيه". وقال "موقف منظمة الصحة واضح جدا : علينا معرفة مصدر هذا الفيروس لأن من شأن ذلك أن يساعدنا في تفادي أوبئة مستقبلا".

وأوضح أنها "مسألة تقنية" منددا بأن يكون البعض قاموا ب"تسييسها".

والولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بالوباء مع أكثر من 262 ألف وفاة، اتهمت بكين بالتستر على أمور ومنظمة الصحة بالانصياع لرغبة السلطات الصينية.

وتشتبه دول اخرى رغم أنها لا تنتقد الصين بهذه الشدة، بأن بكين تضع عراقيل.

ومهمة الفريق الدولي المؤلف من حوالى عشرة علماء معروفين في مجال خبراتهم، كشف مصدر الفيروس وكيفية انتقاله إلى الإنسان لكنه لم يتمكن حتى الآن من زيارة الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى نهاية 2019.

والأسبوع الماضي قالت منظمة الصحة أنها تأمل في "نشر الفريق على الارض في اقرب فرصة" وهو الذي يجري بانتظام مؤتمرات افتراضية مع خبراء صينيين ولكن حتى الآن لم يتم تحديد اي موعد لذلك.

وقال تيدروس "موقف منظمة الصحة كان في غاية الوضوح. سنبدأ الدراسة من يوهان وسنستند الى النتائج التي نحصل عليها لتحديد ما إذا كان هناك خيوط أخرى لدرسها".

وشدد على "أننا لن نتوقف حتى نكشف حقيقة مصدر الفيروس لكننا سنستند إلى العلم".

ويعتقد العلماء أن الخفافيش وراء تفشي فيروس كورونا المستجد لكن لا يزال الحيوان الوسيط الذي ساهم في انتقال الوباء إلى الانسان غير معروف.