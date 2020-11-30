نادي ولفرهامبتون يعلن عن إصابة لاعبه خيمينيس بكسر في الجمجمة

أعلن نادي ولفرهامبتون الإثنين أن مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس تعرّض لكسر في الجمجمة بعد الاصطدام القوي مع المدافع البرازيلي لأرسنال دافيد لويز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتلقّى الدولي المكسيكي العلاج قرابة العشر دقائق على أرض الملعب حيث بدا نزيف الدم واضحًا واحتاج للأوكسجين قبل أن يخرج في الدقيقة 15 وينقل إلى المستشفى.

وجاء في بيان صادر عن "الذئاب" أن خيمينيس "عانى من كسر في الجمجمة"، مضيفًا أنه "مرتاح بعد العملية التي خضع لها مساء أمس في مستشفى في لندن".

وتابع "لقد رأى شريكته دانييلا وهو الآن يستريح. سيبقى تحت المراقبة لبضعة أيام قبل أن يبدأ عملية تعافيه".

وتابع لويز من جهته المباراة التي حقق خلالها ولفرهامبتون فوزه الأول في عقر دار ارسنال منذ العام 1979، مضمد الرأس قبل أن يخرج عند استراحة الشوطين.

راوول خيمينيس ودافيد لويز ساقطان على على الأرض بعد اصطدامهما على مستوى الرأس AFP

ودافع المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا عن قرار إبقاء لويز على أرض الملعب بالقول إنه لم يظهر أي عوارض لحدوث ارتجاج دماغي حيث استبدله بعد قلق البرازيلي حيال جرحه.

وعلت في الآونة الاخيرة الأصوات المطالبة بالسماح بالتبديلات عند حدوث ارتجاج دماغي بعد ارتفاع المخاوف من إصابات الدماغ الناجمة عن ضرب الكرة بالرأس أثناء ممارسة كرة القدم والتي عانى منها العديد من اللاعبين المعتزلين إضافة إلى معاناتهم من الخرف، كان آخرهم أسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون.

وقال لوك غريغز، المدير التنفيذي لـ "هادواي" المؤسسة الخيرية التي تعنى بإصابات الدماغ "في الكثير من الأحيان، نرى لاعبين في كرة القدم يعودون إلى أرض الملعب بعد خضوعهم لتقييم عن إمكانية حدوث ارتجاج، قبل أن يخرجوا بعد بضع دقائق عندما يتضح أنهم غير قادرين على الاستمرار".

وتابع "لهذا السبب نطالب بالتبديلات المؤقتة في كرة القدم. لا يمكنك أن تخاطر بإصابات الرأس".

وفتح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) الباب أمام إجراء التبديلات في حال حدوث ارتجاج بالشراكة مع الاتحاد الإنجليزي الذي قد يبدأ في اختبارها في منافسات الكأس هذا الموسم.

وأشارت نتائج دراسة أشرف عليها البروفسور ويلي ستيوارت نشرت العام الماضي إلى أن لاعبي كرة القدم عرضة أكثر للاصابة بمجموعة من الأمراض العصبية بالمقارنة مع عامة الناس.