بايونتيك وفايزر تقدمان طلبا للحصول على ترخيص للقاح كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي (بيان)

اعلنت "بايونتيك" الألمانية وشريكتها "فايزر" الأمريكية الثلاثاء تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح كوفيد-19 في الاتحاد الاوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أولى اللقاحات في كانون الأول/ديسمبر.

وقالت المجموعتان في بيان إنهما تقدمتا بطلب الإثنين من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95 بالمئة ضد كوفيد-19.

وأضاف البيان أن اللقاح "سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020" في حال نال الترخيص اللازم.

من جهتها، أعلنت وكالة الدواء الأوروبية الثلاثاء أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا في 29 كانون الأول/ديسمبر "كموعد أقصى" للنظر في موافقة عاجلة لتسويق لقاح ضد كوفيد-19 طورته الألمانية بايونتيك والعملاق الأمريكي فايزر.

وقالت الوكالة المنظمة لسوق الدواء في بيان "في حال كانت المعطيات المقدمة متينة بما يكفي للتوصل لاستنتاجات حول نوعية وسلامة اللقاح فإن وكالة الدواء الأوروبية ... ستستكمل دراستها خلال اجتماع استثنائي مقرر في 29 كانون الأول/ديسمبر الحالي كموعد أقصى".

وكانت فايزر وبيونتيك قد أعلنتا في وقت سابق أنهما تقدمتا بطلب للحصول على موافقة مشروطة من الاتحاد الأوروبي للقاحهما، عقب طلب مماثل في الولايات المتحدة.