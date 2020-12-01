خمسة قتلى بحادث صدم في ألمانيا والسائق يعاني اضطرابات نفسية

أعلن مدعي مدينة ترير في جنوب غرب ألمانيا أن السائق الذي صدم مشاة بسيارته الثلاثاء ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى يبدو أنه يعاني "اضطرابات نفسية".

وقال بيتر فريتزن في مؤتمر صحافي إن العناصر الأولى للتحقيق تظهر أن "اضطرابات نفسية قد يكون لها دور" في ما قام به السائق (51 عاما)، مضيفا أن الأخير المتحدر من ترير كان أيضا تحت تأثير الكحول.

وحجز المحققون السيارة التي كان يقودها، بحسب الشرطة التي قالت إنه تم توقيف شخص بدون أن تعطي تفاصيل إضافية.

ويأتي الحادث في أجواء توتر تعيشها ألمانيا. وتخشى السلطات تهديدات إسلامية متطرفة منذ هجوم بشاحنة تبناه تنظيم الدولة الإسلامية أسفر عن مقتل 12 شخصاً في كانون الأول/ديسمبر 2016 في برلين.

وفككت السلطات في ربيع 2020 في رينانيا شمال وستفاليا شبكة جهاديين متحدرين من طاجيكستان ومرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أعلن النائب العام لمكافحة الإرهاب بيتر فرانك في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وحذر المدعي العام المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب بيتر فرانك في حينه من أن "ألمانيا وأوروبا الغربية لا تزالان بمرمى نيران الإسلاميين المتطرفين".

في عام 2020، فتح 320 تحقيقاً في ألمانيا على علاقة بتهديد إسلامي، بحسب فرانك. وتواجه ألمانيا أيضاً تهديد اليمين المتطرف، إذ نفذ مؤيدون له هجمات عدة في العامين الماضيين، كما الهجوم على مطعم للنرجيلة في هاناو في شباط/فبراير، والهجوم الذي وقع قرب معبد يهودي في هاله عام 2019. ا