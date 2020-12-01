صورة مؤثرة لطبيب أمريكي يعانق مسنّاً مصاباً بكوفيد-19 تحقق انتشارا واسعا

حققت صورة تظهر طبيبا يرتدي بزة واقية من كوفيد-19 وهو يحضن مريضا مسنا في يوم عيد الشكر، انتشارا كبيرا عبر الإنترنت وباتت رمزا لمشاعر اليأس لدى ضحايا الوباء والإنسانية لدى أفراد الطواقم العلاجية.

وقد التُقطت الصورة يوم الخميس داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس في يوم عيد الشكر الذي تجتمع فيه العائلات الأمريكية، على يد مصور من وكالة "غيتي".

وفي حديث لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال الطبيب جوزف فارون رئيس قسم العناية المركزة في المستشفى: "كنت في وحدة كوفيد ورأيت هذا المريض المسنّ خارج سريره يحاول المغادرة، لقد كان يبكي".

وأضاف الطبيب "اقتربت منه وسألته عن سبب البكاء، فأجابني "أريد أن أكون مع زوجتي"، عندها عانقته. لقد بكى قليلا لكن وضعه تحسن وتوقف عن البكاء".

ولفت فارون إلى أنه لم يكن يعلم بوجود مصوّر يخلّد هذا المشهد، مشيرا إلى أنه شعر بـ"الأسف" تجاه المريض وكان "حزينا للغاية مثله".

وأوضح الطبيب أن العمل في وحدة معالجة مرضى كوفيد-19 في المستشفى "شاق"، خصوصا للمرضى المسنّين الذين يشعرون بالوحدة، متحدثا عن محاولة بعض المرضى الهرب لأنهم "كانوا يشعرون بالعزلة ويرغبون في المغادرة".

وأشار فارون إلى أن وضع المريض الصحي تحسن كثيرا وبات في إمكانه الخروج من المستشفى قبل نهاية الأسبوع.