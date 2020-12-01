شاهد: ثوران بركان لوتولو في إندونيسيا

دخل بركان لوتولو في إندونيسيا في مرحلة ثوران، وانطلقت من فوهته سحب الدخان والرماد على ارتفاع أربعة آلاف متر، ما أثار إعلان تحذير جوي وإغلاق المطار المحلي.

ولم يتسبب ثوران البركان في إصابات في صفوف الأهالي، كما أنه لم يلحق أضرارا بهذه المنطقة النائية من أرخبيل جنوب شرقي آسيا، حيث اعلنت السلطات حالة الإنذار في المستوى الثاني، محذرة من احتمال تدفق حمم بركانية.

وفرضت السلطات الحظر على محيط البركان بمسافة أربعة كيلومترات، بينما طلب من الطائرات الابتعاد عن المنطقة، بسبب تساقطات الرماد البركاني على المطار المحلي الذي أغلق مؤقتا.

وتؤوي إندونيسيا 130 بركانا نشطا بسبب وجودها على حزام النار، وهي واحدة من بين أهم ثلاث مناطق زلزالية على الكوكب. وكان بركان في مضيق بين جزر جاوة وسومطرة ثار سنة 2018، متسببا في انزلاق أرضي في قعر البحر، نجم عنه مد بحري أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص.