شاهد: الاحتفال بولادة ثلاثة أشبال من الأسود في حديقة حيوان في هولندا

احتفلت حديقة حيوان هولندية بولادة ثلاثة أشبال بنشرها مقطع فيديو اليوم (الثلاثاء) حيث نشاهد لبؤة تضع توائمها الثلاثة الأسبوع الماضي.

تُظهر اللقطات اللبؤة يوم 26 تشرين الأول/ نوفمبر وهي ترعى أطفالها حديثي الولادة.

يُسمح للأسود في حديقة حيوان "أرنهيم" الملكية بالتكاثر بشكل طبيعي، ولديها الآن خمسة أشبال.

أسد بالغ ولبؤتان، وأنجبت اللّبؤة الأخرى توأمان في تموز / يوليو.

سيتم عرض جميع الأشبال الخمسة في حديقة الحيوان بعد قضاء حديثي الولادة بضعة أسابيع في مكان منفصل مع والدتهم.