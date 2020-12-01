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هولندا

شاهد: الاحتفال بولادة ثلاثة أشبال من الأسود في حديقة حيوان في هولندا

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بقلم:  يورونيوز
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لبؤة تلد توائمها الثلاثة
لبؤة تلد توائمها الثلاثة   -   حقوق النشر  AP Photo
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احتفلت حديقة حيوان هولندية بولادة ثلاثة أشبال بنشرها مقطع فيديو اليوم (الثلاثاء) حيث نشاهد لبؤة تضع توائمها الثلاثة الأسبوع الماضي.

تُظهر اللقطات اللبؤة يوم 26 تشرين الأول/ نوفمبر وهي ترعى أطفالها حديثي الولادة.

يُسمح للأسود في حديقة حيوان "أرنهيم" الملكية بالتكاثر بشكل طبيعي، ولديها الآن خمسة أشبال.

أسد بالغ ولبؤتان، وأنجبت اللّبؤة الأخرى توأمان في تموز / يوليو.

سيتم عرض جميع الأشبال الخمسة في حديقة الحيوان بعد قضاء حديثي الولادة بضعة أسابيع في مكان منفصل مع والدتهم.