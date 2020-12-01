شاهد: الأطباء الجدد في شمال سوريا يتحدون وباء كوفيد-19 والدمار لتأدية مهامهم

عندما التحق محمّد مصطفى المحمد بكلية الطب في شمال سوريا، كان هدفه إسعاف ضحايا الحرب وتطبيب سكان المنطقة، لكن بعد تخرّجه وجد نفسه مع زملائه في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويقول محمّد البالغ من العمر 29 عاماً على هامش حفل تخرجه في مدينة أعزاز الواقعة تحت سيطرة فصائل مقاتلة معارضة للنظام السوري شمال مدينة حلب "أحلامنا أن نبني سوريا ونعالج المرضى.. عانينا كثيراً في النقاط الإسعافية نتيجة القصف. كنا نتعرض للطيران والقذائف".

لكنّ مع توقف المعارك نسبياً في مناطق سيطرة الفصائل وسريان وقف لإطلاق النار في إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظات مجاورة بينها حلب، منذ آذار/مارس، بدأ تفشي وباء كوفيد-19.

ويوضح محمّد الذي تطوع منذ سنوات للعمل مع منظمة "الخوذ البيضاء"، أي الدفاع المدني في منطقة سيطرة الفصائل، "نحن أمام تحد جديد وصعب خصوصاً مع ضعف الإمكانات والازدحام السكاني في المناطق، ما يشكّل تهديداً كبيراً".

وسجّلت المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب وحلب أكثر من 16 ألف إصابة، بينها 166 وفاة. وتمّ تسجيل ثلثي الإصابات تقريباً خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وتخشى الطواقم الطبية ومنظمات صحية تداعيات كارثية لتزايد تفشي الوباء في منطقة يقطنها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى. ويقيم القسم الأكبر من النازحين في مخيمات مكتظة تفتقد إلى الخدمات الأساسية ولا يمكن اتباع إجراءات الوقاية فيها كغسل اليدين بانتظام أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ومحمّد واحد من 32 طبيباً تخرجوا الشهر الحالي في أول دفعة من كلية الطب البشري التابعة لـ"جامعة حلب الحرة" التي تتخذ من مدينة أعزاز مقراً وتدعمها الحكومة السورية المؤقتة المنبثقة عن المعارضة السورية.

وفي قاعة ضاقت بالعائلة والأصدقاء والزملاء، تلا الأطباء الجدد بصوت واحد، وهم يرتدون زي التخرّج ويضعون كمامات، قسم أبقراط للطب.

تحدّ لكل القطاعات

في العام 2012، انقطع الطبيب موسى الأعرج البالغ من العمر 30 عاماً عن متابعة تحصيله الجامعي بعد إتمامه أربع سنوات في جامعة خاصة، جراء المعارك والتحق مجدداً بكلية الطب عام 2016.

بعد تخرّجه، يأمل أن يتمكن وزملاؤه من "تدبير" الإصابات بوباء كوفيد-19 الذي بات يشكّل "تحدياً كبيراً لم تستطع الدول المتقدمة أن تنهيه".

واستنزفت أكثر من تسع سنوات من الحرب المدمرة القطاعات كافة في سوريا، بما فيها قطاع الاستشفاء، ودفعت سبعين في المئة من الطواقم الطبية إلى مغادرة البلاد.

ويقول عميد كلية الطب الدكتور جواد أبو حطب الذي سبق وأن ترأس الحكومة السورية المؤقتة "كورونا هو تحدّ لكل القطاعات الصحية حتى في الدول المتطورة، فما بالكم في منطقتنا حيث دُمّر القطاع الطبي وبقيت بعض المشافي البسيطة التي تم إنشاؤها؟".

ويوضح أن الأطباء الجدد سيتوزعون على المشافي، آملاً في أن يسدوا قليلاً من النقص الحاصل في الكادر الطبي على وقع الهجمات المتكررة على المستشفيات والمراكز الطبية خلال السنوات الماضية وهجرة الأطباء أو اعتقالهم أم مقتلهم.

وأحصت منظمة الصحة العالمية 337 هجوماً على مرافق طبية في شمال غرب سوريا بين العامين 2016 و2019. وقالت في آذار/مارس إنّ نصف المنشآت الطبية البالغ عددها 550 في المنطقة بقيت قيد الخدمة.

ويدرس في كلية الطب الواقعة في بلدة مارع قرابة ألف طالب، بينهم محمّد شعشاع البالغ من العمر 26 عاماً. ويوضح شعشاع "منذ العام 2011 حتى الآن، نواجه نقصاً كبيراً في الكادر الطبي.. نتيجة هجرة الأطباء أو اعتقالهم أو استشهاد البعض منهم". ويقول "كان واجباً علينا" الالتحاق بكلية الطب لتوفير العدد الكافي من الأطباء "لخدمة أهلنا في المناطق المحررة"، في إشارة الى المناطق الخارجية عن سيطرة النظام السوري.