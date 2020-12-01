الكاتب إيرف لو تيلييه يفوز بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

فاز الكاتب إيرف لو تيلييه بجائزة غونكور، أرقى المكافآت الأدبية الفرنسية، الاثنين عن روايته "لانومالي" التي نشرتها دار "غاليمار"، إثر مراسم أجريت عبر الفيديو للمرة الأولى بسبب جائحة كوفيد-19.

وحصل لو تيلييه البالغ 63 عاماً، وهو حائز شهادة جامعية في الرياضيات وصحافي سابق ورئيس جمعية "أوليبو" الأدبية، على ثمانية أصوات مقابل اثنين لرواية "ليستوريوغراف دو روايوم" لماييل رونوار.

وقال الروائي الفائز في رسالة عبر الفيديو بجانب ناشر كتابه أنطوان غالميار "لا نتوقع يوما الفوز بجائزة مثل غونكور. لا نكتب بهدف الحصول عليها في البداية، كما لا يمكننا تصور الفوز بها".

وتدور "لانومالي"، وهي ثامن روايات إيرفيه لو تيلييه، حول تبعات حدث غريب يتمثل في تسيير رحلتين بين باريس ونيويورك صودف أنهما تحملان الركاب أنفسهم بفارق زمني لا يتعدى بضعة أشهر.

وتمزج الرواية ببراعة بين أنواع أدبية مختلفة بينها الرواية السوداء والسرد الأدبي الكلاسيكي.

وقال لو تيلييه "الفكرة تكمن في أنه بما أن ترامب موجود وهو سبب دمار العالم، فإن نظرة الكتاب تتمحور حور تقديم نسخة أخرى من العالم يكون فيها بايدن رئيسا".

وعلق الكاتب الفرنسي من أصل مغربي الطاهر بن جلون العضو في أكاديمية غونكور، في كلمة عبر الفيديو "هذا الكتاب سيسعد كثيرين في العالم لأننا نعيش في مرحلة لا تسرّ القلب كما يعلم الجميع. هذا الكتاب سيبهج كثيرين. شكرا لكتابته".

وكان الكتاب الثلاثة الآخرون في المنافسة النهائية هم ماييل رونوار (دار "غراسيه) والكاميرونية دجايلي أمادو أمال مع كتاب "ليزامباسيانت" (دار إيمانويل كولاس) وكامي دو توليدو مع "تيزي، سا نوفيل في" (دار "فيردييه").

كذلك مُنحت جائزة رونودو الأدبية، بعد دقائق قليلة من الإعلان عن الفائز بجائزة غونكور، إلى ماري إيلين لافون عن روايتها "إيستوار دو فيس" (دار بوشيه-شاستيل) التي تمتد أحداثها على قرن كامل بين 1908 و2008.

ويكتشف بطل القصة أندريه الذي تربيه عمّته، سرّا عائلياً خلال استكشافه نسبه العائلي. كما فازت الكاتبة دومينيك فورتييه بجائزة رونودو للمقالة الأدبية عن كتابها "لي فيل دو بابييه" (دار غراسيه).