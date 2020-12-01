هواة الجمباز الشباب في السويد أحرار في اختيار فئتهم بغضّ النظر عن الجنس

بغضّ النظر عن الجنس، بات يتسنّى لهواة الجمباز في السويد اختيار الفئة التي يريدون المشاركة فيها، أكانت للذكور أم للإناث، بما في ذلك خلال المسابقات الوطنية لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر، بحسب ما أعلن الاتحاد السويدي للجمباز.

وأتى هذا القرار بعد "بحث معمّق في مسألة الهويّة والنوع الاجتماعي" خلال الصيف، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الاتحاد.

وسيتسنّى أيضا للمراهقين المغايري الهوية الجنسية اختيار الفئة التي يريدون أن يشاركوا فيها حتّى المسابقات الوطنية للناشئين، أي لعمر يتراوح بين 13 و18 عاما باختلاف المجالات.

وأوضح الاتحاد في تصريحات لصحيفة "داغنز نيهيتر" أن القواعد الجديدة لن تنطبق على الرياضيين الذين تخطّوا سنّ البلوغ، تماشيا مع المعايير الدولية المرعية.

والاتحاد السويدي للجمباز هو أوّل اتحاد رياضي يستجيب لنداء الهيئة المعنية بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهويّة والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسين.

وكانت الهيئة قد نشرت تقريرا في تشرين الأول/أكتوبر عن وضع هذه الفئات في مجال الرياضة يتمحور على الأطفال والشباب .