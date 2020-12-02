أعلن الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها الأربعاء أن التغيّر المناخي يشكّل التهديد الرئيسي لمواقع التراث الطبيعي العالمي، ومنها الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وهو أكبر هيكل أنشأته الكائنات الحية.

وفي تقريره الجديد، أوضح الاتحاد الذي يضم 1400 منظمة وحكومة أن ثلث المواقع الطبيعية الـ252 التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) ضمن لائحة التراث العالمي، مهددة راهناً بفعل التغير المناخي الذي بات يشكّل خطراً أكبر على هذه المواقع الطبيعية الاستثنائية من ذاك الذي تمثّله الأنواع الغازية.