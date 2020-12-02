"فيسبوك نيوز".. خدمة إخبارية مرتقبة تبدأ في بريطانيا الشهر المقبل

أعلنت شركة "فيسبوك" عن نيّتها إطلاق خدمتها الإخبارية "فيسبوك نيوز" في كانون الثاني/يناير في بريطانيا، وهو قسم تعرض فيه مقالات صحافية في مقابل دفع مبالغ مالية لمحرّريها.

وتقام "مفاوضات حثيثة" لتوفير خدمة من هذا النوع في فرنسا وألمانيا، وفق ما أفاد عملاق التواصل الاجتماعي.

وكانت خدمة "فيسبوك نيوز" قد أطلقت في أواخر العام 2019 في الولايات المتحدة بغية تعزيز المنشورات الصحافية عالية المستوى ودحض اتهامات نشر المعلومات الخاطئة التي تطال الشبكة.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة "في إطار فيسبوك نيوز، سندفع لجهات تحرير في مقابل محتويات لم تنشر أصلا على المنصّة، ما يساهم في استقطاب قرّاء جدد ويوفّر للمحرّرين فرصا لكسب المال" من مقالاتهم.

ومن بين الجهات المتعاونة مع "فيسبوك" في إطار هذه المبادرة، صحيفة "ذي غارديان" وأسبوعية "ذي إيكونوميست" والتابلويد "ذي ميرور"، فضلا عن مجلّتي "فوغ" و"كوزموبوليتان".

وتأتي هذه المبادرة في خضمّ أزمة لا مثيل لها تعصف بمجال الصحافة، مع تراجع العائدات الإعلانية التي يحتكرها عمالقة الإنترنت وانخفاض مبيعات النسخ الورقية في ظلّ رواج المنشورات الإلكترونية المجانية في أغلب الأحيان. وقد تفاقم الوضع من جرّاء وباء كوفيد-19.