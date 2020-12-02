استقالة نائب بالبرلمان الأوروبي بعد حضوره "حفلاً جنسياً" في بروكسل

اعترف النائب المجري چوزسيف سزاجير، الذي أعلن استقالته من عضوية البرلمان الأوروبي يوم الأحد، بكونه السياسي الذي تواجد في قلب ما وصفه الإعلام البلجيكي بـ"حفل جنسي" في بروكسل أقيم مساء الجمعة الماضي.

وحاولت يورونيوز الاتصال بسزايجر للتعليق على الأمر لكنها لم تتلقَ رداً مباشراً بعد.

وأصدر سزاجير بيانًا لوسائل الإعلام المجرية بعد ظهر يوم الثلاثاء يعترف فيه بحضوره في هذا التجمع، وقال: "نشرت صحيفة بلجيكية اليوم إقامة حفل منزلي في بروكسل يوم الجمعة وكنت فيه من بين الحاضرين، وفي شهادتي التي قدمتها الشرطة، أشرت إلى أنني لم أكن أحمل بطاقة هوية، فقامت الشرطة بالإجراءات اللازمة، وحصلتُ على تحذير شفهي، ثم قادوني إلى المنزل".

وأضاف: "لم أتعاطى المخدرات، وعرضتُ على الشرطة في الحال إجراء اختبار رسمي، لكنها لم تفعل ذلك. قالت الشرطة إنه تم العثور على حبوب الانتشار المخدرة. إنها ليست ملكي، لا أعرف من وضعها وكيف تم ذلك. لقد قدمتُ بيانا للشرطة حول هذا الموضوع".

وجاء في البيان كذلك: "أنا آسف لأنني انتهكت قواعد التجمع، لقد كان تصرفًا غير مسؤول من جانبي، وسأتحمل عقوبات ذلك".

يشارإلى أن الشرطة البلجيكية اقتحمت ما تم وصفه على نطاق واسع بأنه حفل جنسي مغلق في وسط بروكسل، يُزعم مشاركة دبلوماسيون وأعضاء في البرلمان الأوروبي فيه، وهو ما تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع في بلجيكا وخارجها قبل ظهور البيان.

تقرير الشرطة

أرسل مكتب المدعي العام البلجيكي إلى يورونيوز بيانا بعد ظهر الثلاثاء أكد فيه أنه تم "تنبيه الشرطة مساء الجمعة في حوالي الساعة 9:30 مساء، من قِبل الجيران الذين اشتكوا من الضوضاء والانتهاكات المحتملة للإجراءات المتعلقة بوباء كوفيد-19".

وجاء في البيان: "عثرت الشرطة في الشقة على حوالي عشرين شخصًا. وتم التحقق من هوية جميع الحاضرين"، وأشار البيان إلى أن "اثنين من الحاضرين صرحا بأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية".