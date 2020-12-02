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الصين

الحكم بالسجن على ثلاثة ناشطين بارزين منادين بالديمقراطية في هونغ كونغ

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بقلم:  يورونيوز
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الحكم بالسجن على ثلاثة ناشطين بارزين منادين بالديمقراطية في هونغ كونغ
حقوق النشر  ANTHONY WALLACE/AFP
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حكمت محكمة في هونغ كونغ الأربعاء على جوشوا وونغ البالغ من العمر 24 عاما والذي يمثل أحد أبرز المنادين بالديمقراطية في هونغ كونغ وناشطين اثنين بارزين آخرين بالسجن بسبب دورهم في تظاهرات العام الماضي.

وحكم على وونغ بالسجن 13 شهرا ونصف الشهر في حين فرضت على زميليه أنييس شو وإيفان لام عقوبة السجن عشرة أشهر وسبعة أشهر على التوالي.

وقال وونغ فيما كان يتم إخراجه من قاعة المحكمة "الأيام المقبلة ستكون صعبة، لكننا سنصمد".

وخلال المحاكمة التي جرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، قرر وونغ والناشطان الآخران البالغان 26 عاما، الإقرار بالتهم الموجهة إليهم. وقالت القاضية وونغ سي-لاي "دعا المتهمون المتظاهرين إلى محاصرة المقر العام (للشرطة في هونغ كونغ) ورفع شعارات مناهضة للشرطة". وأكدت أن "الحبس الفوري هو الخيار الأنسب".

وبكت أنييس شو عند النطق بعقوبتها.

ورغم صغر سنه، أمضى وونغ الذي بدأ نشاطه في سن الثالثة عشرة، فترات في السجن. وهو يجسد في نظر الرأي العام العالمي المعارضة لبكين في المستعمرة البريطانية السابقة. وقد اختارته مجلات "تايم" و"فورتشون" و"فورين بوليسي" بين أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم.

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المصادر الإضافية • أ ف ب