شاهد: مدينة ترير الألمانية تبكي ضحايا عملية دهس بسيارة يقودها خمسيني في حالة سكر

ما زال سكان مدينة ترير الألمانية يرددون وهم في حالة ذهول، وقائع المشهد المرعب لعملية إقدام رجل في العقد الخامس من العمر، وهو من أهالي ترير، على دهس عدد من المترجلين بسيارته أمس الثلاثاء وهو في حالة سكر، موقعا خمسة قتلى من بينهم طفل رضيع، و15 جريحا من بين المارة الذين كانوا يتجولون أمام المتاجر.

وفي الساحة التي يقام فيها عادة سوق أعياد الميلاد، والتي تعد أحد الشوارع الحيوية في المدينة، كانت معظم النوافذ تنبعث منها الانوار، ولكن أرضية المدينة العتيقة كانت مليئة بشظايا الزجاج.

مايكل وهو أحد أصحاب المتاجر في الساحة، كان يدخن سيجارته أمام المحل، عندما سمع اصطداما غير مألوف، معتقدا أنه حادث بين سيارة ودراجة نارية، بينما استمر الاندفاع الجنوني للسائق وهو في حالة سكر حوالي أربعة دقائق، بحسب الشرطة.