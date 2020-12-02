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العالم

الأمم المتحدة: 2020 واحدة من السنوات الثلاث الأعلى حرارة

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بقلم:  يورونيوز
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من الأرشيف
من الأرشيف   -   حقوق النشر  AFP
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نبهت الأمم المتحدة الأربعاء إلى أن المؤشرات تدلّ على أن 2020 ستكون واحدة من السنوات الثلاث الأشدّ حرارة، مشيرة إلى أن ثمة فرصة بنسبة 1 على 5 لأن يتجاوز ارتفاع معدل الحرارة موقتاً 1,5 درجة مئوية من الآن إلى سنة 2024.

ومع تجاوز درجات الحرارة مستويات قياسية عاما بعد عام، سيصبح العقد 2011-2020 هو الأعلى حرارة على الإطلاق وستكون السنوات الست منذ 2015 هي الأكثر حرارة على الإطلاق وفقًا للتقرير السنوي المؤقت لمنظمة الأرصاد الجوية عن وضع المناخ العالمي.

المصادر الإضافية • أ ف ب