وزير العدل الأمريكي يتخلى عن ترامب ويعلن أنه لم يلاحظ تزويرا من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير العدل الأمريكي وليام بار الثلاثاء أنه لم يلاحظ مقدارا من "التزوير"، من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، وذلك خلافا لتأكيدات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال بار المعروف بقربه من ترامب في مقابلة مع وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية "حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا الى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات"، وأضاف "أطلقت مزاعم عن عمليات تزوير منهجية، مفادها أنه تمت برمجة ماكينات لتزوير نتائج الانتخابات، لكن وزارتي الأمن الداخلي والعدل أجرتا تحقيقا في هذا الشأن وحتى الآن لم نعثر على شيء يؤكد هذه المزاعم".

وشوهد بار ظهر الثلاثاء في البيت الأبيض وسرت تكهنات عديدة عن احتمال تنحيه.

ويصر ترامب على رفض الهزيمة، وفي مقابلة الأحد مع شبكة فوكس نيوز، لم تفلت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي من انتقاداته، بحجة أنهما لم يساعداه في معركته لإثبات حصول عمليات تزوير كبيرة.

وعلق بار الثلاثاء قائلا "سجل توجه متزايد لاستخدام النظام القضائي أداة لتسوية كل المشاكل، وحين يكون الناس مستائين من أمر ما، ينتظرون أن تتحرك وزارة العدل وتحقق". وكان وزير العدل امتنع حتى الآن عن الإدلاء بتصريحات تتنافى مع ما يقوله ترامب.

وبداية تشرين الثاني/نوفمبر، أجاز بار للمدعين الفدراليين التحقيق حول شبهات تزوير من دون انتظار مصادقة الولايات على النتائج، وهو أمر غير مألوف، لكنه دعاهم إلى التدخل فقط في حال إطلاق مزاعم تتصف بالصدقية.