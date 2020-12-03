2783 جنديا أذربيجانيا قتلوا في المعارك في ناغورني قره باغ وأردوغان يزور باكو الأسبوع المقبل

أعلنت أذربيجان الخميس أن 2783 من جنودها قتلوا في المعارك لالتي استمرت ستة أسابيع بين قواتها والانفصاليين الأرمن في جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من جانب.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية "قتل 2783 جنديا من القوات المسلحة الأذربيجانية في الحرب الوطنية" التي بدأت في نهاية أيلول/سبتمبر. ولم تعلن باكو من قبل عن خسائرها العسكرية، ولم تذكر سوى حصيلة للضحايا المدنيين الأذربيجانيين لهذا النزاع.

وكان يريفان قد أعلنت في وقت سابق أن 2317 جنديا أرمينيا قضوا في المعارك التي أودت أيضا بحياة 93 أذربيجانيا و50 أرمينيا على الأقل من المدنيين.

أردوغان يزور باكو

سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كانت بلاده الداعم الرئيسي لباكو في الصراع مع أرمينيا في ناغورني قره باغ، أذربيجان في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، حسبما أعلنت الرئاسة التركية الخميس.

ستكون زيارة اردوغان التي تستمر ليومين الأولى لرئيس دولة أجنبي إلى أذربيجان منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى عدة أسابيع من القتال في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر وكرس مكاسب باكو من أراضي ناغورني قره باغ.

وستتزامن الزيارة مع عرض عسكري كبير تخطط باكو لتنظيمه في العاشر من كانون الأول/ديسمبر.

ولمراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه موسكو وينص على إخلاء الأرمن لمناطق سيطروا عليها لمدة ثلاثين عاما، نشرت روسيا قوة "لحفظ السلام" في المنطقة.

وأعلنت تركيا الثلاثاء أنها وقعت اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء مركز مراقبة مشترك تتمثل مهمته في الإشراف على وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ.

وأشادت تركيا التي انحازت إلى باكو في الصراع "بالانتصار العظيم" لأذربيجان على أرمينيا في ناغورني قره باغ بعد توقيع اتفاق إنهاء القتال.

واندلعت مواجهات بين أرمينيا وأذربيجان في أواخر أيلول/سبتمبر، وتواصلت على الرغم من جهود بذلتها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للاتفاق على وقف لإطلاق نار.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقية سلام برعاية روسية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما دحر جيش باكو القوات الإنفصالية مهددا بالزحف نحو ستيباناكرت، كبرى مدن الإقليم.

بموجب الاتفاق، خسرت أرمينيا سبعة مناطق كانت قد سيطرت عليها حول قره باغ خلال حرب التسعينات.

وانتشر قرابة 2000 من جنود حفظ السلام الروس بين الجانبين وعلى امتداد ممر لاتشين، البالغ 60 كيلومترا ويعبر المناطق التي تصل ستيباناكرت بأرمينيا. وفر ما يصل إلى 90 ألف شخص، أي 60 بالمئة من عدد السكان، من منطقة قره باغ خلال المعارك.