شاهد: مصنع فايزر في بلجيكا يبدأ تحميل جرعات لقاح كورونا لنقله إلى بريطانيا

بدأت عملية تحميل الشاحنات في مصنع فايزر في بلجيكا بلقاح الشركة الجديد ضد كوفيد-19 بغرض نقله إلى المملكة المتحدة التي باتت أول دولة في الغرب توافق هيئتها الصحية على الاستخدام العام للقاح الجديد.

وأعطت الجهة المسؤولة عن تنظيم الأدوية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "بيونتيك – فايزر" في وقت قياسي، مع تأكيدها على أن السلامة تأتي في أولى الاهتمامات".

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا جون رين:"على الجميع أن يثق بأنه لم يتم اختصار أي خطوة".

ووصف رئيس الوزراء البريطاني هذه الخطوة بالمبشرة، وأكد أن برنامج التطعيم سيسمح للناس باستعادة حياتهم، كما سينشط الاقتصاد مجددا.

وستقدم الحكومة نحو 800 ألف جرعة، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وتوفي في بريطانيا أكثر من 60 ألف شخص، من بين نحو مليون و 600 ألف إصابة، وتعتبر المملكة المتحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررا بالفيروس.

وفي الاتحاد الأوروبي أكدت هيئة تنظيم الأدوية أنها تعتمد الطريقة الأنسب للموافقة على لقاح كوفيد 19، ويأتي هذا التصريح بعد أن قال جونسون إن مغادرة بلاده للاتحاد سمحت باتخاذ هذه الخطوة قبل جيران الأوروبيين.

وقالت الوكالة إنها ستعقد اجتماعا خاصة في التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري، على أبعد تقدير، لاتخاذ قرار حول منحها موافقة مشروطة للقاح فايزر – بيونتيك.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا قد أكد أن خطوة بريطانيا لحظة تاريخية في المعركة ضد الفيروس التاجي.

وأعلن عن توقعه لخطوات مماثلة من دول أخرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وتشمل اللقاحات المتوفرة حاليا مودرنا، وإسترازينيكا الذي عملت عليه بالتعاون مع جامعة أكسفورد، كذلك اللقاح الروسي سبوتنيك V.

وتتقارب هذه اللقاحات بنسبة فاعليتها إلا أن الاختلاف بينها يتمثل بدرجة الحرارة اللازمة للحفظ، وهو ما أثر أيضا على أسعارها.