مسلم مهدد بالسجن 10 سنوات بتهمة "جهاد الحب" مع فتاة هندوسية

ألقت شرطة ولاية أوتار براديش في الهند، القبض على رجل مسلم بتهمة محاولة اقناع فتاة هندوسية باعتناق الإسلام.

وكان الحزب الهندوسي القومي الحاكم في الهند قد وافق على تشريع مثير للجدل يعاقب محاولة تغيير الانتماء الديني، بالسجن لمدة 10 سنوات.

وصدر هذا القانون في ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند في نوفمبر الماضي، وجاء بعد حملة قام بها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ويصف الحزب هذه الزيجات بـ "جهاد الحب" ويؤمن معظم قادة هذا الحزب بنظرية المؤامرة التي تنتشر بين الجماعات الهندوسية المتشددة حول مساعي المسلمين للزواج من هندوسيات بهدف تغيير ديانتهن.

وأكدت الشرطة أن المتهم مثل أمام المحكمة وأنه وضع رهن الحجز الاحتياطي لمدة 14 يوما.