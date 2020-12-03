شاهد: المواقع الثقافية تفتح أبوابها من جديد في إنكلترا بعد إغلاق طويل

فتحت الأماكن الثقافية في إنكلترا أبوابها أمام الجمهور، بعد إغلاق طويل استمر أربعة أسابيع منذ الشهر الماضي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن قيودا في سائر البلاد تقريبا والتي تعد حوالي 55 مليون نسمة، مازالت مفروضة وفق نظام إقليمي جديد ثلاثي المستويات من القيود، للحد من انتقال العدوى. وسوف تمضي معظم المناطق الآن مباشرة إلى أحد المستويات، بحسب درجة خطورة الوضع الصحي، وتهدف القيود المفروضة إضافة للحد من العدوى إلى تخفيف الضغط عن المصالح الصحية، وتمكين العائلات من التجمع خلال أعياد الميلاد.