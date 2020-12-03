شاهد: محاكمة نجم تلفزيوني بالتحرش الجنسي بمتدربة في قضية أثارت ضجة في الصين

انطلقت في الصين الأربعاء محاكمة غير مألوفة يواجة فيها نجم تلفزيوني تهمة التحرّش الجنسي بمتدربة العام 2014 تزعم أنه قبّلها بالقوة.

وأثارت تشو تشاوشوين (27 عاماً) عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي العام 2018 باتهامها نجم الشاشة الصغيرة زو جان بملامستها بينما كانت متدربة في التلفزيون الرسمي "سي سي تي في".

وتسببت القضية بضجة كبيرة نظراً لتزامنها مع حركة "#مي تو" ("أنا أيضاً")، ولو أن الحملة ضد التحرش الجنسي تعرضت للطمس إلى حد كبير في الصين حيث يسيطر النظام الشيوعي بشدة على وسائل الإعلام.

وقالت تشو تشاوشوين الأربعاء قبيل بدء الجلسة المغلقة في محكمة بكين "سواء أربحنا الدعوى أم لا، هذه القضية مهمة". وأضافت "إذا خسرنا، فإن المسائل التي طرحناها ستسجل في التاريخ، وينبغي أن يجيب عنها أحد".

وكان القانون المدني الصيني الأول الذي أُقِرّ في أيار/مايو الفائت وسّع تعريف التحرش الجنسي، لكن العديد من النساء اللواتي تعرضن له ما زلن يترددن في تقديم شكاوى، ومن النادر أن تصل قضية تتعلق بشخصيات معروفة إلى العدالة.

وروت تشو تشاوشوين أنها وزو جان كانا موجودين وحدهما في غرفة الملابس في المحطة التلفزيونية العام 2014، فسألها هل ترغب بالاستمرار في العمل في الشبكة، قبل أن يبدأ بملامستها.

واشتهر زو جان لتولّيه تقديم حفلة رأس السنة الصينية التي تُعتبر أحد أكثر البرامج استقطاباً للمشاهدين في العالم.

ونفى زو جان هذه الاتهامات ورفع بدوره دعوى تشهير. ولم تتخذ المحطة أي عقوبات في حقه. وتطالب تشو تشاوشوين باعتذار وتعويض قدره 50 ألف يوان (6300 يورو).