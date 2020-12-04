انتخاب أدولف هتلر عضوا في مجلس بلدي بناميبيا

يحمل كثير من الناميبيين أسماء ألمانية نظراً إلى أن ألمانيا كانت تستعمر هذا البلد الإفريقي، لكنّ سبب الشهرة التي اكتسبها أخيراً رجل انتُخب عضواً في مجلس بلدي هو أن اسمه أدولف هتلر. وينتمي أدولف هتلر أونونا والبالغ 54 عاما، إلى حزب "سوابو" الحاكم.

وانتخب هتلر الأسبوع الماضي، كعضواً في المجلس البلدي لمقاطعة أومبوندجا في شمال ناميبيا، حيث حصل على 85% من الأصوات.

أبدى هتلر انزعاجه من هذه الشهرة وفي تصريح لوكالة فرانس برس، ورفض فيه التحدث عن الأسباب التي كانت وراء تسميته باسم الديكتاتور الأسوأ في التاريخ. وقال: "لا يوجد حقاً أي سبب لكي يكون اسمي محور حديثنا، فهل يساهم ذلك في تنمية ناميبيا؟".

وشهدت ناميبيا حقبة دموية بين العامين 1904 و1908 بسبب قمع عنيف لانتفاضة شعبية، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف. ويجدر بالذكر بأن ناميبيا كانت قد وضعت تحت وصاية إفريقيا الجنوبية اعتباراً من العام 1915، ونالت في عام 1990 استقلالها، حيث تعد من آخر الدول الإفريقية التي نالت الاستقلال.