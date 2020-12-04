أكثر من 1,5 مليون وفاة بكوفيد-19 في العالم وبريطانيا أول دولة تبدأ التلقيح

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 1,5 مليون شخص في العالم، بينما يتسارع انتشاره في الولايات المتحدة حيث سجل رقما قياسيا مطلقا جديدا بعدد الإصابات ليوم واحد، كما تجاوزت البرازيل بعدد الوفيات الـ175 ألفاً.

سجلت الولايات المتحدة، الخميس أكثر من 210 آلاف إصابة في يوم واحد وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء، بحسب جامعة جونز هوبكنز والتي تعتبر كمرجعية.

وفي كاليفورنيا قال غافين نيوسوم، حاكم الولاية إن عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات "ارتفع بنسبة 86 بالمئة في الأيام الـ14 الماضية". وأعلن أنه سيتم حظر التجمعات والأنشطة غير الضرورية في جميع المناطق التي يمكن أن يؤدي الوباء فيها إلى تجاوز طاقة المستشفيات. وحذر مسؤولو الصحة الأمريكيون من أن الرحلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوع بمناسبة عيد الشكر قد تتسبب في "تفش للمرض يضاف إلى تفشيه حاليا".

ودعي الطبيب أنطوني فاوتشي، عالم المناعة الذي يحظى بتقدير كبير من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن، ليكون جزءا من فريق مكافحة كوفيد-19. وكان فاوتشي هدفًا لهجمات عنيفة من قبل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

البرازيل تغلق المدارس وارتفاع للإصابات في المكسيك

أوصت لجنة علمية خصوصا هذا الأسبوع بإغلاق المدارس في البرازيل، ومنع ارتياد الشواطئ في ريو دي جانيرو. وسجلت البرازيل أكثر من 700 وفاة في يوم واحد للمرة الأولى منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ليتجاوز العدد بذلك الخميس عتبة ال175 ألف وفاة، حسب بيانات رسمية تؤكد تسارع انتشار الوباء.

ويشكك جايير بولسونارو الرئيس اليميني المتطرف للبرازيل في نجاعة الإجراءات الوقائية منذ بداية الوباء. لكن خبير الأمراض المعدية خوليو كرودا من جامعة ماتو غروسو دو سول صرح في مقابلة أجراها مع وكالة فرانس برس: "إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية... فسنشهد مأساة". أما المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 128 مليون نسمة، فقد سجلت فيها أكثر من مليون إصابة وما يزيد قليلاً عن 107 آلاف وفاة. وتسجل الإصابات التي تتطلب دخول المستشفى ارتفاعا في العاصمة مكسيكو.

مرحلة اللقاح...بريطانيا أول المجربين

وفي الأرقام المتعلقة بالوفيات، تخطت الحصيلة في المملكة المتحدة أكثر دولة متضررة في أوروبا، عتبة الستين ألفا، حسب السلطات الصحية. كما سجلت إيطاليا عددا قياسيا من الوفيات خلال 24 ساعة، بلغ حوالي ألف وفاة ليكون بذلك أكبر من عدد الوفيات الذي سجل في 27 آذار/مارس وفقا لآخر حصيلة رسمية نشرت الخميس.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبدأ إعطاء اللقاح ضد كورونا الأسبوع المقبل، للمقيمين في دور المسنين والعاملين فيها. وبذلك أصبحت أول بلد يوافق على استخدام اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبايونتيك ضد كوفيد-19. وقدمت فايزر/بايونتيك ومنذ الإثنين "موديرنا"، طلبي ترخيص إلى الوكالة الأمريكية للأدوية. وفي حال الحصول على ضوء أخضر، يمكن أن يتوفر اللقاحان نهاية العام الجاري.

وأعلنت "موديرنا" الخميس أنها ستؤمن بين مئة مليون و125 مليون جرعة من اللقاح في الفصل الأول من 2021 سيذهب بين ثمانين ومئة مليون منها إلى الولايات المتحدة، ويوزع بين 15 و25 مليونا في العالم. وأكدت في الوقت نفسه أن عشرين مليون جرعة ستتوفر في الولايات المحتدة قبل نهاية العام الجاري.

ولتشجيع الأمريكيين على أخذ اللقاح، أعلن بايدن والرؤساء الأميركيون السابقون باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون أنهم مستعدون لتلقي اللقاح ضد كوفيد-19 علناً.

إصلاح الضرر الذي قد يمتد لسنوات أو حتى لعقود مقبلة

رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الخميس ببدء الترخيص للقاحات كوفيد-19، لكنه رأى أن ذلك لن يكون كافياً لإعادة ابتكار عالم مزدهر من دون جهود أخرى طويلة الأمد. وقال "يجب ألا ننخدع"، لافتاً إلى أنّه "لا يمكن للقاح إصلاح الضرر الذي قد يمتد لسنوات أو حتى لعقود مقبلة".

وأضاف غوتيريش في افتتاح دورة خاصة افتراضية للجمعية العام للأمم المتحدة أن: "الفقر المدقع آخذ في الإزدياد، وخطر المجاعة يلوح في الأفق، نحن نواجه أكبر ركود عالمي منذ ثمانية عقود".

لا احتفالات للميلاد في كيبيك

يسود شعور بخيبة الأمل في كيبيك بشرق كندا. فقد أعلن رئيس حكومة المقاطعة فرانسوا ليغو الخميس، أنه ألغى قراره بالسماح لجميع سكان كيبيك بالتجمع لمدة أربعة أيام في عيد الميلاد، على ألا يتجاوز عدد الحضور عشرة أشخاص. ولن يُسمح بذلك بعد الآن في المناطق الواقعة في "المنطقة الحمراء" مثل مونتريال أو كيبيك حيث يعيش ثمانون بالمئة من سكان المقاطعة البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة.

وتحدث السيد ليغو عن العاملين الصحيين في كيبيك، مؤكدا أنهم "متعبون ومتعبون للغاية".