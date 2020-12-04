التكلفة الإضافية لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل ستبلغ 2,1 مليار دولار

ستبلغ التكلفة الإضافية لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، 2,1 مليار دولار أميركي، بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة، في ظل تأجيل غير مسبوق، ومجموعة إجراءات صحية ضخمت ميزانية جدلية أساساً.

وأعلن المنظمون أن 1,5 مليار دولار إضافية ستكون مخصصة لتكاليف التشغيل المتعلقة بالتأجيل، مع 900 مليون دولار مخصصة للإنفاق على تدابير مكافحة جائحة كورونا العام المقبل.

ويأتي الإعلان في وقت يحاول المنظمون اليابانيون خلق الإثارة والحماسة لهذه الالعاب منذ تأجيلها في شهر آذار/مارس الماضي، مؤكدين أن الحدث الرياضي يمكن تنظيمه في صيف 2021، حتى وإن لم يكن الوباء تحت السيطرة.

وبحسب استطلاعات للرأي، فإن الرأي العام الياباني يؤيد في أغلبه تأجيلا آخر للألعاب، وربما إلغاء بالكامل بكل بساطة. وسيتقاسم التكاليف كل من الحكومة اليابانية وبلدية طوكيو، واللجنة اليابانية المنظمة للألعاب.