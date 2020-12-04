شاهد: الاحتفال بيوم المهرجين في السلفادور على وقع تدابير احترازية بسبب كورونا

أحيت السلفادور، الأربعاء، يوم المهرجين الذي يعد تقليدا سنويا يحتفل خلاله المهرجون عبر الرقص والغناء وتنظيم ألعاب بهلوانية.

وتجمع المئات من المهرجين في العاصمة سان سلفادور لإقامة نشاطات احتفالية وسط تطبيق لإجراءات صحية تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وسجلت البلاد قرابة 40 ألف إصابة بكوفيد-19 منها ألف حالة وفاة.