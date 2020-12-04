شاهد: تفجير مدخنة مصنع بعلو 305 أمتار في ألاباما الأمريكية

استخدمت المتفجرات لهدم مدخنة ارتفاعها 1000 قدم (305 أمتار) في محطة كهرباء قديمة في ألاباما يوم الخميس في خطوة رئيسية نحو إعداد الموقع للتطوير.

يقع مصنع أرامل كريك الأحفوري على طول نهر تينيسي على بعد 65 ميلاً (105 كيلومترات) شمال شرق هانتسفيل، وكان قد أغلق قبل خمس سنوات.

وأظهر مقطع فيديو الهيكل الهائل وهو ينحني ويتحطم بعد انفجار في القاعدة.

تقوم المرافق الفدرالية بتنظيف موقع المصنع في مشروع بقيمة 66 مليون دولار، ومن المفترض أن يكون جاهزاً للبيع وإعادة التطوير العام المقبل.