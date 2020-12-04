منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تعميم اللقاحات لا يعني اختفاء كوفيد-19

حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أنّ تعميم اللقاحات لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك راين إنّ "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد"، موضحاً أنّها وحدها "لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب".

توصيات الكمامات

وكانت المنظمة قد انضمت إلى خبراء آخرين أوصوا بعدم استخدام الأقنعة المزودة بصمامات لأنها تسمح بمرور الهواء من جهة وخروج الزفير من جهة أخرى. ويعد هذا التحديث هو أول مراجعة كاملة لتوجيهات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأقنعة منذ أشهر، وهو رابع إصدار تقوم به المنظمة منذ تفشي فيروس كورونا.

وقد سبق وان أصدرت المنظمة توجيهات سابقة كتلك التي تركز على ارتداء الأقنعة بالنسبة للأطفال في أغسطس-آب.

وبخصوص "استخدام القناع في سياق كوفيد-19" الذي صدر يوم الثلاثاء، تقول منظمة الصحة العالمية إن "صمامات الزفير الموجودة على أجهزة التنفس غير مستحبة لأنها تتجاوز وظيفة الترشيح لهواء الزفير".