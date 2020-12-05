البحرين تنفي استيراد السلع الإسرائيلية من الأراضي المحتلة

نفى مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية التصريح المنسوب للوزير زايد بن راشد الزياني لصحفي إسرائيلي، بخصوص استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان المحتلتين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) يوم السبت أن البحرين لن تسمح باستيراد البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، وأن تصريح الوزير البحريني قد فُهم "في غير سياقه الصحيح".

وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني قد أعرب عن انفتاحه على واردات المستوطنات بداية الأسبوع، مضيفاً أن المنامة "لن تميز بين البضائع المنتجة في إسرائيل أو في الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان".

ووقعت البحرين والإمارات اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر، في صفقة رعتها الولايات المتحدة الأميركية، واعتبرتها السلطة الفلسطينية "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".