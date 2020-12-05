جونسون وفون دير لايين يعلنان استئناف مفاوضات "بريكست" في بروكسل الأحد

أعلنت كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، السبت، أن المفاوضات المتعلقة باتفاقية "بريكست" ستستأنف غداً في بروكسل.

وقالت فون دير لايين إن ثمة "اختلافات كبيرة لا تزال موجودة بخصوص ثلاث مسائل حساسة" على الرغم من مرور أشهر من المفاوضات.

ويحاول الطرفان البريطاني والأوروبي التوصل إلى اتفاقية تنظم العلاقة التجارية والاقتصادية بينهما في مرحلة ما بعد بريكست، غير أن المفاوضات تتعثر في نقاط عدة، بينها حق الصيادين الأوروبيين في الوصول إلى المياه البريطانية وأيضاً الرسوم الجمركية والمسألة الأيرلندية إضافة إلى بقاء بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة.

وفي بيان مشترك قال رئيس والوزراء البريطاني المحافظ ورئيسة أكبر مؤسسة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي إنه يجب "بذل جهود إضافية من أجل تحديد إمكانية إيجاد حلول لتلك الاختلافات المهمة، من عدمها".

وتنقضي المهلة الانتقالية البريطانية لما بعد بريكست نهاية العام الحالي، وهذا ما يضع ضغطاً على الطرفين، حيث أن التوصل لاتفاق يحتاج بحميع الأحوال إلى مصادقة داخلية في لندن وبروكسل.

وفي حال الفشل، سيجبر الطرفان على فرض رسوم جمركية بداية 2021.