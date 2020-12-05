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الجمهورية التشيكيه

مراهق تشيكي (15 عاماً) ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الـ19

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بقلم:  يورونيوز
سقوط من الطبقة الخامسة عشرة - براغ
سقوط من الطبقة الخامسة عشرة - براغ   -   حقوق النشر  MICHAL CIZEK/AFP
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نجا مراهق تشيكي في الخامسة عشرة من العمر الجمعة من حادثة سقوط من الطابق التاسع عشر من بناية في براغ، على ما أعلنت الشرطة وعناصر إغاثة ووسائل إعلامية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة في العاصمة التشيكية إيفا كروباكوفا لوكالة فرانس برس "تلقينا نداء استغاثة إثر حادثة سقوط من الطبقة التاسعة عشرة في أحد المباني".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الفتى نجا بفضل سقوطه على سقف فوق مدخل المبنى، وأدخل في غيبوبة اصطناعية وفق هيئات الطوارئ في براغ. وذكرت هيئات الطوارئ عبر تويتر أن "الفتى البالغ 15 عاما نُقل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح خطرة في الرأس والحوض".

وتحقق الشرطة في سبب الحادثة التي وقعت في حي واسع في ضاحية براغ الجنوبية، وفق كروباكوفا.

المصادر الإضافية • أ ف ب