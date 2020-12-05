شاهد: سينما السيارات تدخل البهجة إلى قلوب سكان مانشستر البريطانية رغم إجراءات الإغلاق

أدخلت سينما السيارات البهجة إلى قلوب سكان مدينة مانشستر البريطانية التي شهدت عرض فيلم حقق نجاحا غير متوقعا. فيما ينتقد بعض السكان الحكومة لاتخاذها التدابير الاحترازية وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني.

وتعتبر سينما السيارة من الفعاليات القليلة الممكنة لسكان مانشستر، نظرا للقيود المفروضة وإغلاق المتاجر ودور السينما لكبح انتشار كوفيد-19 في بريطانيا.

وقالت جيس موريس، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي لوكالة ون ميديا:"حققت سينما السيارات نجاحا باهرا في مانشستر، لدرجة أن الناس أرادوا منا أن نعود في فترة عيد الميلاد....نحن سعداء للغاية لأننا نستطيع الاستمرار ونأمل أن نجعل الناس سعداء."

فيما قال مات، وهو مقيم في المدينة" إنه التوقيت المثالي لفتح شيء كهذا، بعد الإغلا.... رسم الابتسامة على وجوه الأطفال هي روح الميلاد لذا أتطلع إلى الفيلم، ولكني سعيد بأني في الخارج."