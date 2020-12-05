شاهد: هدم مدخنة يبلغ طولها 1000 قدم بالمتفجرات في محطة أمريكية لتوليد الكهرباء

استعملت أطقم المتفجرات لهدم مدخنة طولها ألف قدم في محطة لتوليد الكهرباء، في ألباما الأمريكية، وذلك في إطار إعادة تطوير الموقع. وأظهر شريط مصور الهيكل الضخم وهو ينحني ثم يتحطم أرضا، بعد إحداث تفجير على مستوى قاعدته. وتقدر قيمة مشروع إعادة التهيئة 66 مليون دولارا. وسيتم استعمال خرسانة المدخنة بعد تنظيفها لملئ قاعدة المحطة القديمة، فيما ستتم إعادة تدوير فولاذ الهيكل.
No Comment المزيد من
فلسطينيون من ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركون في ماراثون على الكراسي المتحركة
شاهد: متظاهرون يحتجون أمام منزل الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في مانهاتن
شاهد: الاحتفال بيوم المهرجين في السلفادور على وقع تدابير احترازية بسبب كورونا
شاهد: المواقع الثقافية تفتح أبوابها من جديد في إنكلترا بعد إغلاق طويل
شاهد: الثلوج السميكة تغطي مدينة نوريلسك في أقصى الشمال الروسي
شاهد: دمية في ميناء روتردام للتحذير والتذكير بموعد "بريكست"
شاهد: العثور على عشرات الدرّجات الهوائية أثناء تنظيف نهر في باريس
شاهد: سكان المدن المتضررة من إعصاري إيتا وإيوتا في نيكاراغوا يعيدون بناء منازلهم
شاهد: في زمن كورونا ... منزل في لندن يقترح لقاءات افتراضية مع سانتا كلوز
شاهد.. متظاهرون في تايلاند يحملون "البط المطاطي" في احتجاجاتهم
شاهد: الفيضانات تضرب سردينيا في إيطاليا وتقارير تتحدث وفاة 3 أشخاص على الأقل
شاهد.. اشتباكات وحرائق وخراطيم مياه في احتجاجات باريس
شاهد: المكتب "الكبسولة" لحمايتك أثناء العمل من كورونا
شاهد.. صدامات وحرائق خلال احتجاجات في باريس ضد قانون الأمن الجديد
شاهد.. احتجاج بطريقة مبتكرة.. دمى باندا بدلا من الزبائن في مطعم ألماني
شاهد.. عاملون في متاجر بباريس يصفقون في استقبال زبائنهم بعد طول إغلاق
شاهد: اشتباكات بين الشرطة التشيلية ومتظاهرين بسبب مشروع قانون حول رواتب التقاعد
شاهد: اشتباكات بين الشرطة الهندية ومزارعين يحتجون على قوانين جديدة مثيرة للجدل
شاهد: المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في تايلاند يحتشدون مرة أخرى في بانكوك
شاهد: مراسم دفن خاصة للأسطورة الكروية دييغو مارادونا