شاهد: هدم مدخنة يبلغ طولها 1000 قدم بالمتفجرات في محطة أمريكية لتوليد الكهرباء

استعملت أطقم المتفجرات لهدم مدخنة طولها ألف قدم في محطة لتوليد الكهرباء، في ألباما الأمريكية، وذلك في إطار إعادة تطوير الموقع. وأظهر شريط مصور الهيكل الضخم وهو ينحني ثم يتحطم أرضا، بعد إحداث تفجير على مستوى قاعدته. وتقدر قيمة مشروع إعادة التهيئة 66 مليون دولارا. وسيتم استعمال خرسانة المدخنة بعد تنظيفها لملئ قاعدة المحطة القديمة، فيما ستتم إعادة تدوير فولاذ الهيكل.