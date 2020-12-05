خمسة أشياء يجب أن تعرفها عن الكويت

تنظم الكويت التي تحكمها عائلة الصباح منذ قرنين ونصف القرن انتخابات برلمانية السبت. وفي ما يلي خمس معلومات بارزة عن هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

الذهب الأسود

الكويت هي رابع أغنى دولة في العالم (بحسب مجموعة البنك الدولي) وتحصل على حوالى تسعين بالمئة من دخلها من عائدات النفط. وعلى الرغم من الاحتياطيات المالية الهائلة التي قدّرها صندوق النقد الدولي بـ 644 مليار دولار (584 مليار يورو)، واجهت البلاد عجزاً في السنوات الست الماضية بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. ومع استمرار إجراءات الإغلاق للحد من انتشار وباء كوفيد-19 التي تؤدي إلى خفض إضافي للطلب على النفط، يتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشاً نسبته 1,1 بالمئة هذا العام.

العمال المهاجرون

نحو سبعين بالمئة من سكان الدولة الصغيرة البالغ عددهم 4,8 ملايين نسمة هم من الأجانب ومعظمهم من العمال المهاجرين من جنوب وجنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ، وكثيرون منهم لا يستطيعون تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد دون موافقة رب العمل. في حزيران/يونيو، قالت الكويت إنها تريد خفض أعداد المهاجرين أكثر من النصف.

جسر دبلوماسي

تحافظ الكويت ذات الأغلبية السنية على علاقات دبلوماسية مع إيران التي يهيمن عليها الشيعة وكذلك مع جارتها السنية القوية وحليفتها السعودية العدوة اللدودة لطهران. كما تقيم علاقات جيدة مع قطر وتوسطت في الأزمة الدبلوماسية العميقة (ووساطتها لا تزال مستمرة إلى جانب الوساطة الأميركية) التي اندلعت بين الدوحة وجارتيها الخليجيتين السعودية والإمارات في 2017.

برلمان مكبل

في العام 1962، كانت الكويت أولى الدول الخليجية التي تقر دستوراً نص على انتخاب برلمان يضم خمسين عضواً لولاية مدتها أربع سنوات. وفي 1963، حظيت الكويت بأول برلمان منتخب في دولة خليجية. والأحزاب السياسية ليست محظورة ولا معترف بها، لكن العديد من التيارات السياسية -بما فيها التيارات الإسلامية- تنشط وفرضت نفسها بحكم الأمر الواقع.

ومنذ منتصف العام 2006 وحتى 2013، وخصوصاً في أعقاب اندلاع الاحتجاجات في دول عربية عدة في 2011، شهدت الكويت سلسلة اضطرابات سياسية شملت استقالة عشر حكومات. وشهد عهد الشيخ صباح الذي توفي في أيلول/سبتمبر احتجاجات واعتقال المعارضين. وقد تولى أخوه غير الشقيق الشيخ نواف الأحمد الصباح البالغ من العمر 83 عاماً، السلطة خلفاً له.

نساء على الهامش

بقي حق الاقتراع والترشح مقتصراً على الذكور لعقود، إلى أن أقر حق المرأة بذلك في العام 2005. وشاركت الكويتيات في العام اللاحق بالانتخابات ترشحاً واقتراعاً. وخلال العام الجاري، أصحبت ثماني نساء قاضيات بعد معركة طويلة للسماح للمرأة بالخدمة. ومع ذلك، لم يتم تجريم العنف المنزلي.