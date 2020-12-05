إسرائيل توقع اتفاقاً مع موديرنا الأميركية لشراء 6 ملايين لقاح مضاد لكوفيد-19

أعلنت إسرائيل الجمعة أنها أبرمت اتفاقا مع شركة موديرنا الأميركية لشراء 6 ملايين جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 يتوقع ان تتسلمها عام 2021.

وكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حسابه في تويتر "اليوم وقعنا مع موديرنا لتزويدنا ب6 ملايين لقاح مخصصة لكم، سكان إسرائيل".

وقال إن "هذا يمثل ثلاثة أضعاف عدد اللقاحات المنصوص عليها في الاتفاق الأصلي"، مضيفا "هذا يعطينا الأمل (...) نحن نرى الضوء في نهاية النفق".

ويتطلب لقاح موديرنا أخذ جرعتين، لذا فإنّ الاتفاق يضمن حصول ثلاثة ملايين اسرائيلي عليه، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي.

وأعلن نتنياهو في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر ابرام اتفاق مع شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك" لشراء 8 ملايين جرعة من لقاحها على ان يتم تسليمها أوائل عام 2021.

وقالت شركة "موديرنا" الخميس انها تتوقع انتاج من 100 الى 125 مليون جرعة من لقاحها في الربع الأول من عام 2021.

وأضافت أن ما بين 85 و100 مليون منها ستخصص للولايات المتحدة، وما بين 15 و25 مليونا لبقية دول العالم.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت إقفالا عاما ثانياً في أيلول/ سبتمبر، عندما سجلت البلاد أحد أعلى معدلات الاصابات بفيروس كورونا في العالم نسبة لعدد السكان.

وتم تخفيف الإجراءات بشكل تدريجي منذ ذلك الحين.

وسجلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة 341 ألف اصابة ونحو 2,900 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.